Medzinárodný súd vydal zatykače na Netanjahua, Galanta i veliteľa Hamasu Dajfa

Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vo štvrtok oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Predprocesná komora ICC vydala zatýkacie rozkazy na dvoch jednotlivcov, Benjamina Netanjahua a Joava Galanta, a to za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané od najmenej 8. októbra 2023 do najmenej 20. mája 2024, teda do dňa, keď prokuratúra o zatýkacie rozkazy požiadala,“ uvádza ICC vo vyhlásení s tým, že zatykač bol vydaný aj na Dajfa.

Súd tak vyhovel žiadosti žalobcu ICC Karima Khana, ktorý o zatykače žiadal pre podozrenia zo zločinov spojených s útokmi palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnou reakciou izraelskej armády.

Izrael popiera, že by sa v Pásme Gazy dopustil vojnových zločinov. Podľa tvrdení Izraela bol Dajf zabitý počas jedného z náletov jeho armády, Hamas to však doposiaľ nepotvrdil.

Izraelský expremiér Naftali Bennett označil vydanie zatykača na Netanjahua za „hanebný“ krok ICC. Izraelský opozičný líder Jair Lapid zatykač označil za „odmenu za terorizmus“.