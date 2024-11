SHMÚ: Na väčšine územia si treba dávať pozor na poľadovicu

Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. V okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Detva už výstraha trvá, na zvyšnom území platí od 20.00 h. Výstraha pretrvá aj počas štvrtka (21. 11.).

Poľadovica sa podľa meteorológov môže vyskytnúť na celom území krajiny s výnimkou Bratislavského kraja, niekoľkých okresov Trnavského kraja a okresov Šaľa, Nové Zámky a Komárno. Na zvyšku územia platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou od 20.00 h do štvrtka 10.00 h, v niektorých lokalitách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja môže poľadovica pretrvať až do štvrtka do 20.00 h.

Od štvrtka večera vyhlásil SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, najmä v oblasti Tatier. Meteorológovia takisto od štvrtkového večera očakávajú na celom území sneženie.