Šaško: Máme ambíciu začať stavať novú nemocnicu počas tohto volebného obdobia

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to potvrdil v pondelok po rokovaní okrúhleho stola s odborníkmi na Slovenskej zdravotníckej univerzite. To, kde by mala nová nemocnica stáť, zatiaľ nešpecifikoval.

Zopakoval, že si v súvislosti s výstavbou novej nemocnice vyžiadal doplňujúce informácie. „Lokalitu vám neprezradím. Je to predmetom aj tých doplňujúcich informácií,“ uviedol. Chce si počkať na reálne a aktuálne dáta. Avizovať niečo pred tým by podľa neho bolo nezodpovedné. „Keď budeme mať reálne a realistické a aktuálne dáta k dispozícii, tak to rozhodnutie prijmem, ale potvrdzujem, že áno, máme ambíciu počas tohto volebného obdobia začať,“ vyhlásil Šaško.

Minister zdravotníctva už skôr avizoval, že k téme výstavby nemocnice zaujme stanovisko po preštudovaní štúdie uskutočniteľnosti, ktorú rezort nechal vypracovať. Pôvodne sa mala nová nemocnica začať stavať na bratislavských Rázsochách, neskôr sa s výstavbou počítalo v bratislavskom Ružinove.