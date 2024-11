Podľa ministerstva kultúry došlo v Bibiane k závažným pochybeniam

Bývalé vedenie Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana pod vedením riaditeľky Zuzany Liptákovej sa dopúšťalo závažných pochybení pri finančnom riadení inštitúcie, rovnako vykonávalo kroky, ktoré ohrozili samotnú existenciu inštitúcie i jej najvýznamnejšieho podujatia Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Na pondelkovej tlačovej konferencii to s odvolaním sa na výsledky rezortného auditu uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) i riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach.

„Musím povedať, že výsledky auditu sú šokujúce, čo je konštatovanie i samotných realizátorov kontroly,“ uviedla ministerka o zisteniach interného auditu, ktorý sa zameral na hospodárenie a postupy inštitúcie v roku 2023. Ešte v závere uvedeného roka mali byť jeho výsledky prezentované aj vtedajšiemu vedeniu Bibiany. „Jedno zo zistení napríklad hovorí o tom, že peniaze na služobné cesty boli vyplácané ľuďom, ktorí nemali žiadny pracovno-právny vzťah s Bibianou, neboli to teda ani zamestnanci, ani takzvaní dohodári,“ informovala Šimkovičová.

Riaditeľka Bibiany Flach konkretizovala, že audit na 108 stranách poukázal na 24 závažných nedostatkov pri hospodárení a riadení inštitúcie, vrátane chýbajúcej finančnej kontroly. „Prebiehalo to tak, že ak si zamestnanec chcel niečo objednať, tak si to objednal, nikto mu to neschvaľoval, nepreveroval krytie i opodstatnenosť nákupu,“ priblížila. Nedostatky sa mali týkať aj neaktualizácie či absencie interných smerníc, neoprávneného použitia prostriedkov či porušení zákona o verejnom obstarávaní. „Audit skonštatoval, že od roku 2017, keď predchádzajúca kontrola identifikovala porušenia zákona a systémové zlyhania, nedošlo k náprave, ale, naopak, k zhoršeniu nedostatkov, čo má dosah aj na rozpočet inštitúcie,“ upozornila.

Flach uistila, že súčasné vedenie realizuje opatrenia na nápravu uvedených pochybení. „Aktualizujeme interné smernice, zaviedli sme ešte prísnejšiu kontrolu nad rámec stanovených povinností verejných inštitúcií,“ priblížila.

Generálna sekretárka BIB Zuzana Jarošová priznala, že zásahy bývalej riaditeľky znamenali nielen deštrukciu odborných útvarov Bibiany, ale spôsobili aj chaos pri organizovaní jej najvýznamnejšieho podujatia. „Stav dospel až k tomu, že bola priamo ohrozená organizácia 29. ročníka BIB, čo sa stalo prvýkrát vo vyše 50-ročnej histórii výstavy,“ upozornila Jarošová. Bývalé vedenie sa navyše podľa nej snažilo komplexne meniť štatút BIB, na čo nemalo oprávnenie. „Proti tomuto zámeru protestovalo aj vedenie IBBY - Medzinárodné združenie pre detskú knihu, ktoré zastrešuje aj BIB,“ upozornila Jarošová. Naznačila aj snahy bývalého vedenia Bibiany o ideologizáciu inštitúcie.