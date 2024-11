Borrell dúfa, že štáty EÚ povolia Ukrajine strieľať svoje rakety do Ruska

Vyjadril sa tak pred pondelňajším zasadaním Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Opakovane tvrdím, že Ukrajina by mala mať možnosť použiť zbrane, ktoré sme jej poskytli, aby nielen zastavila 'šípy', ale aby mohla zasiahnuť aj 'lukostrelcov',“ povedal Borrell pred zmieneným zasadnutím šéfov diplomacie krajín EÚ. „Naďalej som presvedčený, že práve toto je potrebné urobiť. Som si istý, že (o tom teraz) budeme znova diskutovať. Dúfam, že členské štáty sa na tom dohodnú,“ dodal.

Americké médiá v nedeľu informovali, že prezident Spojených štátov Joe Biden povolil Ukrajine používať rakety dlhého doletu dodané USA na zasahovanie cieľov na území Ruska. Biely dom túto správu dosiaľ oficiálne nepotvrdil. Na medializované rozhodnutie však už reagovali predstavitelia mnohých krajín.

Privítali ho napríklad nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková či šéfovia holandskej a poľskej diplomacie, menovite Caspar Veldkamp a Radoslaw Sikorski.

Poľský prezident Andrzej Duda ho v pondelok označil za potenciálne rozhodujúci moment vojny. „Toto rozhodnutie bolo veľmi potrebné... Rusko vidí, že Ukrajina má silnú podporu a že postoj Západu je neoblomný a rozhodný. Je to v tejto vojne veľmi dôležitý, potenciálne rozhodujúci moment,“ povedal.

Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot naznačil, že Paríž by v tejto otázke mohol postupovať podobne ako USA. „Otvorene sme (už v minulosti) povedali, že je to možnosť, ktorú by sme zvážili, ak by to umožnilo zasiahnuť cieľ z miest, odkiaľ Rusko momentálne agresívne útočí na ukrajinské územie,“ povedal.

O niečo skeptickejšie sa vyjadril litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. Ten uviedol, že nie je jasné, či by mala Ukrajina dostatok rakiet na svoju obranu, ak by ich mohla použiť aj na údery na ciele v Rusku. „Ešte neotváram šampanské, pretože nevieme skutočné čísla, respektíve koľko rakiet Ukrajina má,“ povedal pred rokovaním v Bruseli. „Otázkou je, či majú k dispozícii dostatok rakiet, ktoré by mali význam na bojisku,“ dodal.