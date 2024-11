Na Pohodu 2025 prídu Queens of the Stone Age

Pätica, ktorú kritici označujú za jednu z najlepších koncertných kapiel histórie, vystúpi prvýkrát na Slovensku práve na trenčianskom letisku. TASR o tom informoval PR manažér Lukáš Grešš. Spresnil, že kapela na festivale predstaví svoju bohatú tvorbu aj najnovší album In Times New Roman...

Queens of the Stone Age vznikli v roku 1996, keď sa rozpadla kapela Kyuss, v ktorej pôsobil jej frontman Josh Homme. „V skupine od jej vzniku pôsobili rešpektovaní muzikanti ako Dave Grohl z Nirvany a Foo Fighters, spevák Mark Lanegan alebo bubeník Joey Castillo. Okrem Josha Homma sú dnes je členmi Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita a Jon Theodore,“ približuje festival kapelu, ktorá je priekopníkom žánru stoner rock, kombinujúceho prvky psychedelického rocku, blues-rocku, klasického heavy metalu a doom metalu. „Homme je zároveň známy aj ako rešpektovaný hudobný producent, ktorý pracoval na nahrávkach pre Arctic Monkeys, Royal Blood či Iggyho Popa, ktorý sa na Pohode 2025 predstaví tiež,“ pripomína Grešš.

Americké zoskupenie vydalo osem štúdiových albumov a na konte majú deväť nominácií na ceny Grammy. Dve z nich v kategórii Najlepší rockový album a Najlepšia rocková pesnička získali len nedávno za ich album In Times New Roman... „Queens of the Stone Age patria k najobľúbenejším rockovým kapelám v našom tíme, ja považujem ich No One Knows za jednu z najlepších rockových pesničiek všetkých čias,“ hovorí za organizátorov riaditeľ festivalu Michal Kaščák. „Som veľmi rád, že po tom, ako nemohli vystúpiť na Pohode 2024, sa k nám vrátia v najbližšom možnom termíne,“ dodal.

V poradí 28. ročník festivalu sa uskutoční na trenčianskom letisku 10. až 12. júla 2025.