Prezident Peter Pellegrini apeluje na voľbu predsedu parlamentu

Neobsadené miesto šéfa Národnej rady (NR) SR nepovažuje za dobrý signál. Vyplýva to z jej vyjadrenia v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Je znepokojený vyhláseniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že to nie je priorita štátu.

„Ja si myslím, že je prioritné mať troch riadne zvolených ústavných činiteľov s plnými kompetenciami. Ja by som bol veľmi rád, keby konečne parlament voľbu vykonal, aby sme nejakého predsedu parlamentu mali,“ poznamenal prezident. Myslí si, že je to zlým signálom pre občanov SR aj pre zahraničie.

Pellegrini hovoril aj o situácii v parlamente po odchode poslancov okolo Rudolfa Huliaka z koaličného poslaneckého klubu SNS. Myslí si, že stabilita či väčšina koalície je krehkejšia. „Môžem to komentovať, ale v rámci mojich ústavných kompetencií môžem zasiahnuť až keď bude treba,“ deklaroval.

V diskusii sa dotkol aj prijatých konsolidačných opatrení i súčasnej situácie v zdravotníctve aj v školstve. Zároveň si myslí, že dané oblasti by mali byť premiérskou témou. „Zásadné témy tejto krajiny by mal riešiť premiér a nezakrývať sa za ministrov - hoc z iných koaličných strán a tváriť sa, že sa ho to netýka,“ dodal.