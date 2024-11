PS navrhuje obmedzenia týkajúce sa vlastníctva médií verejnými funkcionármi

Chce tak zabrániť zneužívaniu verejnej funkcie pre osobný prospech v mediálnom priestore. Presadiť to plánuje novelou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Zora Jaurová (PS). Upozornila pritom na to, že súčasná legislatíva danú problematiku upravuje nedostatočne, keďže neobsahuje explicitné obmedzenia o vlastníctve médií verejnými funkcionármi.

„Cieľom úpravy je obmedziť verejných funkcionárov v prevádzkovaní, vlastníctve alebo ovládaní médií a zabrániť tomu, aby verejný funkcionár zverenú moc mohol využívať k presadzovaniu vlastných (osobných) záujmov na úkor záujmu verejného. Medzi dotknuté médiá patria rozhlasové a televízne vysielanie, periodická tlač, elektronická periodická publikácia, spravodajský webový portál, tiež audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a tlačová agentúra, okrem tlačovej agentúry zriadenej zákonom. Zároveň sa ustanovuje, že verejný funkcionár nesmie byť konečným užívateľom výhod právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá tieto činnosti vykonáva, ani tlačovej agentúry, zapísaným v registri partnerov verejného sektora,“ ozrejmila.

Výnimka zo zákazu by sa mala podľa návrhu týkať odborných, vedeckých aj komunitných periodík. Zákaz by tiež nemal platiť pre politické strany, hnutia, inštitúty a nimi ovládané právnické osoby aj pre právnické osoby ovládané vyššími územnými celkami alebo obcami. „Vydávanie straníckej tlače je dôležitou súčasťou komunikácie s verejnosťou a podpory verejnej diskusie,“ uviedla predkladateľka. Zákaz by sa nemal vzťahovať ani na viaceré ďalšie osoby, napríklad rektorov verejných vysokých škôl, poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov či poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a Košiciach.