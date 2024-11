Trump chce Leavittovú za hovorkyňu Bieleho domu, bude najmladšou v tejto funkcii

Leavittová (27) tak bude najmladšou hovorkyňou Bieleho domu v histórii. Doteraz tento rekord patril Ronaldovi Zieglerovi, ktorý mal 29 rokov, keď v roku 1969 nastúpil do tejto funkcie v administratíve prezidenta Richarda Nixona.

„Karoline Leavittová odviedla fenomenálnu prácu ako národná hovorkyňa mojej kampane a s potešením oznamujem, že bude pôsobiť ako hovorkyňa Bieleho domu,“ uviedol Trump vo svojom vyhlásení. „Karoline je inteligentná, húževnatá a dokázala, že je vysoko efektívna komunikátorka. Som maximálne presvedčený, že bude vynikať na pódiu a pomôže odovzdať americkému ľudu náš odkaz, že urobíme Ameriku znova veľkou,“ dodal.

Hovorca Bieleho domu je zvyčajne verejnou tvárou administratívy a okrem iného organizuje denné brífingy pre médiá.

Leavittová, rodáčka z New Hampshire, je vnímaná ako neochvejná a pred kamerou ostrieľaná obhajkyňa Trumpa, agresívne obhajujúca republikánov v televíznych rozhovoroch. Pred tým, než sa v roku 2024 pridala k jeho volebnému tímu, pracovala ako hovorkyňa spoločnosti MAGA Inc. podporujúcej Trumpa. V roku 2022 kandidovala do Kongresu v New Hampshire.

Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Leavittová pracovala v tlačovej kancelárii Bieleho domu. Potom sa stala riaditeľkou komunikácie newyorskej republikánskej poslankyne Elisy Stefanikovej, ktorú Trump vybral za veľvyslankyňu USA pri OSN.