Biden sa stretol s lídrami Južnej Kórey a Japonska, ocenil vzájomnú spoluprácu

Biden sa stretol s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom a japonským premiérom Šigeru Išibom na okraj summitu krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v piatok v Peru. Ich stretnutie sa uskutočnilo v čase zvýšených obáv z rastúceho vojenského partnerstva Severnej Kórey s Ruskom a zvýšenej kadencie testov balistických rakiet uskutočnených Pchjongjangom.

Severná Kórea, ktorá uzavrela s Ruskom v júni dohodu o vzájomnej obrane, vyslala do Ruska tisíce vojakov, aby pomohli Moskve získať späť územie v pohraničnej oblasti Kursk, kde Ukrajina v auguste spustila svoju veľkú operáciu.

„Som hrdý na to, ako ďaleko sme sa dostali,“ vyhlásil Biden. „Nech bol problém akýkoľvek, riešili sme ho spolu,“ dodal.

Severokórejský líder Kim Čong-un tiež nariadil sériu testov balistických rakiet pred tohtoročnými americkými voľbami a tvrdí, že KĽDR dosiahla pokrok v úsilí o vybudovanie schopnosti zasiahnuť pevninu USA. Predstavitelia Bieleho domu sa obávajú, že Pchjongjang by mohol podniknúť ďalšie provokatívne akcie pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa a na úvod jeho administratívy.

„Nemyslím si, že by sme mohli počítať s obdobím pokoja vo vzťahu s KĽDR,“ povedal poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. „Možnosť siedmeho jadrového testu ostáva stále prítomná a preto musíme byť ostražití. Prechodné obdobia boli historicky tými, kedy KĽDR podnikala provokačné akcie pred i po prechode od jedného úradujúceho prezidenta k novému,“ vyhlásil.

Tesne pred plánovaným začiatkom trojstranného stretnutia sa Biden a Išiba stretli osamote. Bolo to ich prvé osobné stretnutie od nástupu Išibu do úradu. Lídri spolu hovorili 1. októbra po telefóne krátko po nástupe japonského premiéra do funkcie. Išiba v októbri nahradil v premiérskom kresle svojho nepopulárneho predchodcu, Fumia Kišidu.

Trojstranné rozhovory nadväzujú na partnerstvo, ktoré sa začalo v roku 2023 na historickom stretnutí medzi Bidenom, Junom a Kišidom vo vidieckom sídle amerického prezidenta v Camp David, v Marylande. Biden vtedy vyzval Japonsko a Južnú Kóreu, aby odložili roky historickej nevraživosti a posilnili ekonomické a bezpečnostné väzby, keďže krajiny čelia hrozbe zo strany Severnej Kórey, ako aj zvyšujúcej sa vojenskej asertivite Číny v Tichomorí. Tieto tri krajiny podpísali prísľub, že budú navzájom konzultovať a vymieňať si informácie, keď sa ocitnú tvárou v tvár hrozbe alebo kríze.