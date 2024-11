Blanár chce diskutovať o výnimke na ruskú ropu

Slovensko spolu s Maďarskom taktiež podporujú vstup krajín západného Balkánu do Európskej únie a odmietajú rýchle prizvanie Ukrajiny, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok po bilaterálnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóom, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.

„Hovorili sme o energetickej bezpečnosti. Je to absolútne kľúčová vec pre nás a hovoríme to veľmi otvorene, že pre nás Ruská federácia bola spoľahlivý partner. My sme nemali nikdy problém s tým, že by Ruská federácia nedodržala svoje kontrakty a dodávky. Či už je to jadrové palivo, alebo je to plyn, alebo je to ropa. A preto je úplne prirodzené, že ísť do nejakých aktivít, že budeme nakupovať komodity z iných krajín, ktoré sú štvornásobne drahšie alebo päťnásobne drahšie, je pre ekonomiky, či už Maďarska aj Slovenska, takmer neprijateľné,“ povedal Blanár.

Šéf slovenskej diplomacie ďalej upriamil pozornosť na dôležitosť čínskych investícií, ktoré by mali zohrávať dôležitú úlohu v prípade SR aj Maďarska, napríklad v súvislosti s prechodom na elektromobilitu.

Blanár taktiež upriamil pozornosť na dôležitosť vzájomnej obchodnej spolupráce Slovenska a susedného Maďarska, pričom táto krajina predstavuje pre domácu ekonomiku štvrtého najdôležitejšieho obchodného partnera. Okrem súčasne platných bilaterálnych zmlúv medzi oboma krajinami by malo ďalej dôjsť k uzavretiu novej dohody o spolupráci zameranej na zlepšenie infraštruktúry a taktiež stavu životného prostredia.

Šéfovia diplomacií mali v rámci bilaterálneho stretnutia hovoriť aj o kooperácii v oblasti atómovej energie, pričom Blanár vyzdvihol účasť slovenských firiem na výstavbe jadrových elektrární v Maďarsku.

Okrem iného hovoril o téme posilnenia slovenského jazyka na našom území, ktoré je súčasťou programového vyhlásenia súčasnej vlády. V tejto súvislosti uviedol, že tento krok nemôže byť vykonaný tak, aby bol na úkor menšín žijúcich na Slovensku.

Na záver upozornil na spoločný postoj oboch krajín v súvislosti s presadzovaním promptného začatia mierových rokovaní na Ukrajine. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úpadku konkurencieschopnosti EÚ a zníženiu životnej úrovne jej obyvateľov, doplnil.

Szijjártó podľa agentúry MTI podčiarkol, že Maďarsko a SR si navzájom poskytujú bezpečnosť v najcitlivejších oblastiach. „Pokiaľ ide o fyzickú, energetickú a ekonomickú bezpečnosť našich krajín, spolupráca vo všetkých troch oblastiach nám obom dáva väčšiu bezpečnosť,“ dodal.

Podľa šéfa maďarskej diplomacie z hľadiska fyzickej bezpečnosti nejde len o boj proti nelegálnej migrácii, ale aj o obranu vzdušného priestoru Slovenska, ktorú tento rok zabezpečuje maďarská aj česká armáda.