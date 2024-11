Kancelária prezidenta zastavila vyplácanie doživotného platu Andrejovi Kiskovi

Erik Tomáš: Zákonom o posudkovej činnosti by sa mala zaoberať vláda budúci týždeň

Návrhom zákona o integrovanej posudkovej činnosti by sa mala vláda na svojom rokovaní zaoberať budúci týždeň. Parlament by mal zákon schváliť do konca tohto roka.