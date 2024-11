Čech, ktorý vo Viedni zabil dvoch Slovákov, pôjde namiesto väzenia do ústavu

Viedenská prokuratúra požiadala o jeho umiestnenie do špecializovaného psychiatrického zariadenia, oznámila v stredu jej hovorkyňa Nina Buseková. Čech totiž údajne trpí ťažkou formou paranoidnej schizofrénie, informuje TASR podľa správy agentúry APA.

V prípade oboch obetí išlo o slovenských občanov, ktorí pracovali s páchateľom pre tú istú firmu a boli spoločne ubytovaní v hoteli blízko viedenskej železničnej stanice Franz-Josefs-Bahnhof. Hovorkyňa pripomenula, že podozrivého zadržali na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v Českej republike už deň po poslednom čine, pričom o niekoľko dní bol odovzdaný do rúk rakúskych úradov.

Bezprostredne po zadržaní sa zdalo, že fakty súvisiace z činmi priznáva, zároveň však tvrdil, že bol napadnutý, respektíve sa bál o vlastný život. Ako motív svojich činov uviedol, že sa zo strany oboch kolegov cítil byť „ohrozený“ a na základe jeho presvedčenia patrili obaja Slováci „k mafii“. Polícia neskôr tieto tvrdenia spochybnila.

Na základe psychiatrického posudku, o ktorý požiadala prokuratúra, sa však zistilo, že 34-ročný muž bol v čase vykonania skutkov pod vplyvom vážnej duševnej poruchy, ktorá v jeho konaní zohrala kľúčovú úlohu, píše APA.

Svojim obetiam zasadil početné rady päsťou a kopance, jedného dokonca vyhodil z okna hotela na štvrtom poschodí.

Znalci z odboru psychiatrie páchateľa kvalifikovali ako psychicky nespôsobilého zodpovedať sa za svoje skutky. Upozornili však, že pre okolie je nebezpečný a v budúcnosti by sa opäť mohol dopustiť konania so závažnými následkami. V posudku z konca septembra sa znalec podľa zistení APA vyslovil za časovo neohraničené umiestnenie muža do špecializovaného psychiatrického zariadenia.

Paranoidná schizofrénia sa u páchateľa prejavila už v mladistvom veku, nikdy sa však neliečila. On sám o sebe tvrdil, že je v poriadku, a lieky odmietal.