Hlas-SD navrhne zníženie výšky štátneho príspevku stranám za voľby

Strana tiež zopakovala, že chce väčšie zastúpenie regiónov v parlamente. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia strany. Poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Miroslav Čellár a Roman Malatinec nepovažujú zníženie kvóra na sedem percent za dobrý nápad. Reagovali tak na zámer premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zmeniť politický systém na Slovensku.

Návrhom zníženia výšky štátneho finančného príspevku politickým stranám chce Hlas-SD zabezpečiť, aby sa na konsolidačných opatreniach podieľali aj politické strany. Zámer by mala strana predstaviť na budúci rok. Zároveň sa odvoláva na svoju predstavu zmeny volebného systému, ktorú predstavila v októbri na programovej konferencii. „Chceme, aby slovenských ľudí zastupovali v parlamente politici, ktorých sami poznajú a ktorí aj vedia o problémoch, s ktorými ľudia v ich regióne zápasia. Toto je najlepší spôsob, ako vrátiť moc naspäť do rúk ľuďom,“ uviedlo tlačové oddelenie Hlasu-SD v reakcii na premiéra.

So zvýšením kvóra na vstup do parlamentu na sedem percent by mohol mať podľa Čellára problém Ústavný súd SR a ústavný systém by to mohlo dostať do patovej situácie. „Zákon by mal upraviť podmienky volebného práva, aby sa zabezpečila spravodlivá súťaž politických strán,“ povedal pre TASR Čellár, ktorý je predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Kvórum piatich percent je podľa neho štandard aj v okolitých krajinách. „Zmeniť to na sedem percent s ohľadom na preferencie politických strán v súčasnosti by znamenalo nie urobiť multistranícky systém, ale systém napríklad dvoch, troch strán,“ uviedol.

Malatinec nepovažuje návrh premiéra za tému, ktorú treba aktuálne riešiť. Pre TASR tiež uviedol, že každý občan má právo založiť si stranu a kandidovať do parlamentu. Navrhovaných sedem percent pre strany a zvýšenie volebnej kaucie by podľa neho znamenalo zatváranie dverí pre ľudí, ktorí sa chcú politicky angažovať. Zvýšenie kaucie by navyše podľa Malatinca mohlo vytvoriť priestor na špekulácie a hľadanie rôznych donorov.

Poslanec za SNS Roman Michelko s návrhom premiéra nesúhlasí. „Zvyšovanie kvóra by znamenalo, že značná časť politických názorov by nebola v parlamente reprezentovaná. Bolo by to oslabenie demokracie na úkor ľahšieho vládnutia. To je neprijateľné,“ reagoval pre TASR.

Premiér cez víkend hovoril o potrebe zmeny politického systému. Vedel by si predstaviť zvýšenie volebného kvóra pre strany na vstup do NR SR z piatich na sedem percent či zvýšenie volebnej kaucie na pol milióna eur. V súčasnosti je kaucia vo výške 17.000 eur.