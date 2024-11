Fiala: Európa v napĺňaní klimatických cieľov nesmie zostať sama

Pred odletom na Konferenciu OSN o zmene klímy (COP29) v azerbajdžanskom Baku to v pondelok povedal český premiér Petr Fiala. Na summite chce zosilniť pragmatický prístup, ktorý k téme má Česko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Musíme sa zaoberať dôsledkami klimatických zmien, ale súčasne musíme mať na pamäti hospodársky rast, konkurencieschopnosť Európy, životnú úroveň občanov. Európa v napĺňaní klimatických cieľov nesmie zostať sama, či už ide o to, čo si stanovuje alebo čo financuje,“ povedal Fiala. Podotkol, že EÚ svoj podiel do svetovej klimatickej politiky odvádza finančne aj inak a je na ostatných, aby sa k tomu pripojili.

„Mali by sme sa pozrieť na to, ako sa nám darí tie ciele, ktoré boli v minulosti stanovené, napĺňať a nemali by sme si dávať ďalšie, keď vidíme, že nie sme schopní splniť ani tie, na ktorých sme sa dohodli,“ zdôraznil predseda českej vlády.

Na otázku, aký dôsledok by malo, ak by Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa odstúpili od Parížskej dohody o zmene klímy, odpovedal, že praktický dôsledok nebude až tak výrazný ako skôr symbolický. Podotkol, že na základe predchádzajúcej skúsenosti by všetky štáty Spojených štátov neprestali klimatické ciele plniť.

„To už tu raz bolo, Spojené štáty od Parížskej dohody odstúpili, potom sa pripojili, teraz možno zase odstúpia. Je to, samozrejme, vec Spojených štátov. Ale je potrebné, aby Európa premýšľala nad tým, že buď získa spojencov pre svoju predstavu o tom, ako bojovať proti klíme a pripoja sa ďalšie krajiny alebo musíme my sami premýšľať nad tým, či je doterajšia politika správna, lebo Európa to nemôže všetko platiť,“ dodal český premiér.

V azerbajdžanskej metropole Baku sa v pondelok začala Konferencia OSN o zmene klímy. Na summite sa zúčastní viac ako 100 svetových lídrov na úrovni hláv štátov a predsedov vlád. Rokovania sa zamerajú najmä na znižovanie emisií, adaptáciu na zmenu klímy a klimatické financovanie.