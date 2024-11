Kremeľ poprel telefonát Putina s Trumpom

Americký denník Washington Post v nedeľu s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že Trump hovoril telefonicky s Putinom minulý štvrtok, pričom ho vyzval, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok novinárom povedal, že ide o „úplne falošnú informáciu“ a takýto telefonát sa neuskutočnil. Podľa jeho slov Putin aktuálne nemá konkrétne plány hovoriť s Trumpom.

Republikán Trump počas predvolebnej kampane tvrdil, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v „priebehu jedného dňa“, a to možne ešte pred nástupom do funkcie prezidenta. Doteraz ale nevysvetlil, ako by to dosiahol.

Kremeľ v piatok informoval, že Putin je pripravený diskutovať s Trumpom o Ukrajine, ale to neznamená, že je ochotný zmeniť požiadavky Ruska na ukončenie vojny, pripomenula agentúra Reuters.