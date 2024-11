Benjamin Netanjahu už trikrát telefonoval s Donaldom Trumpom

Rozhovory podľa neho mali za cieľ posilniť silné spojenectvo medzi Izraelom a USA. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Boli to dobré a veľmi dôležité rozhovory,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení. „Máme rovnaký názor na iránsku hrozbu, a to vo všetkých smeroch a uvedomujeme si nebezpečenstvo, ktoré predstavuje. Vnímame taktiež veľké príležitosti, ktoré má Izrael pred sebou, a to v oblasti mieru a jeho rozširovania, ako aj v ďalších témach.“

Netanjahu bol medzi prvými zahraničnými lídrami, ktorí zablahoželali Trumpovi. Izraelský premiér nešetril chválou na adresu bývalého prezidenta, ktorý sa počas svojho prvého funkčného obdobia zaslúžil o pevnú podporu Izraela. Jeho znovuzvolenie označil za „najväčší návrat v dejinách“.

Trumpovo volebné víťazstvo, ktoré mnohí Izraelčania vnímajú ako výhru pre svoju krajinu, vyvolalo neistotu v súvislosti s budúcimi diplomatickými snahami o ukončenie vojny.