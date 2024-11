Pellegrini ostro reagoval na Ficove nedeľné vyhlásenie

Prezident SR Peter Pellegrini by odporúčal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby svoju pozornosť sústredil opäť na riešenie problémov, ktorým čelí Slovensko i celá Európa. Nemyslí si, že treba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť od závažnejších problémov. Prezident tak v nedeľu reagoval na víkendové vyjadrenie premiéra o zmene politického systému a úvahách o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu.

„Odporúčal by som premiérovi, aby opäť sústredil pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina, ale aj Európa čelí. Možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začať zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu,“ skonštatoval Pellegrini.

Predmetné vyjadrenia považuje len za „výkrik“ premiéra, ktorý verí, že nebude v najbližších týždňoch či mesiacoch predmetom politických diskusií. Je presvedčený, že netreba otvárať témy, ktoré majú odkláňať pozornosť občanov od tých závažnejších, ktoré táto krajina má. Za správnu cestu nepovažuje ani to, že by sa hranica posúvala hneď na sedem percent. Pripomenul, že k tomu má čo povedať koalícia aj opozícia. „Nemyslím si, že je to otázka krátkej doby,“ poznamenal Pellegrini.

Súhlasí však, že by bolo potrebné urobiť pri politických stranách poriadok, aj s tým, že je registrovaných veľké množstvo. Potrebu zmeny však skôr vníma v tom, čo všetko by mala spĺňať strana na to, aby zostala zapísaná v registri. V politickom demokratickom systéme by mali podľa prezidenta fungovať len také strany, ktorú sú riadne organizované. Aby sa podľa neho nestávala z volieb sranda, aby sa strany nekupovali, prípadne aby sa nestalo, že niekto nazve stranu humorným menom. „To stojí za veľkú debatu,“ odkázal Pellegrini.

Predseda vlády SR Robert Fico v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR okrem iného vyhlásil, že politický systém na Slovensku by sa mal zmeniť. Do úvahy podľa neho prichádza zvýšenie kvóra na vstup politickej strany do parlamentu či zvýšenie poplatku za vstup do volieb, napríklad na pol milióna eur. O téme sa plánuje rozprávať s koaličnými partnermi.

