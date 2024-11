Remišová: Ficove vyjadrenia dokazujú, že sa odtrhol od hodnôt, akou je sloboda

Sobotné vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) dokazujú, že sa odtrhol od hodnôt slobody, demokracie a osobných práv, ktoré priniesla Nežná revolúcia. V reakcii na premiérove výroky o potrebe zmeny politického systému na Slovensku to vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Jeho slová o potrebných zásahoch do politického systému a zvyšovaní kvóra pre vstup politických strán sú nebezpečné a zničujúce pre budúcnosť našej krajiny. Fico dnes otvorene hovorí, že chce zničiť politickú súťaž, obmedziť slobodu a vytvoriť podmienky na to, aby autokrati ako on mohli ovládať Slovensko bez možnosti kritiky a politického zápasu,“ myslí si Remišová.

Poslankyňa podotkla, že ak by sa zmeny stali realitou, premiér by mal v parlamente ústavnú väčšinu a nič by mu podľa nej nebránilo v tom, aby Slovensko premenil na druhé Bielorusko.

Robert Fico v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyhlásil, že politický systém na Slovensku by sa mal zmeniť. Do úvahy podľa neho prichádza zvýšenie kvóra na vstup politickej strany do parlamentu či zvýšenie poplatku za vstup do volieb, napríklad na pol milióna eur. O téme sa plánuje rozprávať s koaličnými partnermi.