Fico je proti zvyšovaniu finančnej pomoci pre Ukrajinu

Pokiaľ EÚ navrhne zvýšiť finančnú pomoc pre Ukrajinu po znížení podpory zo strany USA, a to na úkor členských štátov, Slovensko "by sa takýchto hier nemalo zúčastniť". Po skončení neformálneho summitu v Budapešti to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, informuje osobitný spravodajca TASR.

„Pokiaľ prídu návrhy na zvyšovanie finančnej pomoci na úkor členských štátov EÚ len preto, lebo veľký podporovateľ (USA) vypadáva z hry, Slovensko by sa takýchto hier nemalo zúčastniť, pretože konflikt nemá vojenské riešenie,“ vyhlásil premiér.

Podľa predsedu vlády je aktuálnou stratégiou EÚ to, že „Ukrajina musí túto vojnu vyhrať a že Rusko ju musí prehrať. Rovnako má EÚ stratégiu podporovať Ukrajinu vojensky a finančne, aby bola dostatočne silná pri vyjednávaniach.“

Svojim partnerom však pripomenul, že z jeho pohľadu ani jedna z týchto stratégií nefunguje. Sú to „pekné stratégie, ale nefunguje ani jedna“. Podľa Fica je jasné, že Ukrajine sa vojensky nedarí a že „sankčný systém nepoškodil Ruskú federáciu tak, ako sa očakávalo, a že (ruský prezident Vladimir) Putin má rekordnú podporu“.

Fico uviedol, že v súčasnosti nie je jasné, aký postoj k Ukrajine zaujme nový americký prezident Donald Trump. Premiér si nemyslí, že by Trump ukrajinský konflikt riešil prostredníctvom sily. Vydať sa môže skôr cestou kompromisu alebo znížením podpory pre Ukrajinu. Súčasné stratégie EÚ po znížení podpory zo strany USA preto podľa neho nebudú aktuálne. „Ja si neviem celkom predstaviť, že by EÚ prevzala celú ťarchu podpory vojny na Ukrajine,“ konštatoval Fico.

Premiér taktiež povedal, že reálny záujem na ukončení vojny má dnes nový americký prezident a Čína s Brazíliou, ktoré majú spoločný plán. EÚ by sa podľa neho mala pridať k týmto aktérom a vyvinúť tlak na uzavretie mieru, ktorý by vyhovoval všetkým zainteresovaným.