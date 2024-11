Na Slovensku vznikne nová firma, Pellegrini už avizuje diskusie s partnermi

Na Slovensku by mala vzniknúť firma, ktorá bude postupne získavať investície na výskum v súvislosti s opätovným využitím vyhoreného jadrového paliva. Medzi Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a zahraničnými partnermi v súčasnosti prebiehajú potrebné diskusie, uviedol v piatok prezident SR Peter Pellegrini.

„Bude možno zakrátko potrebné prijať aj nejaké rozhodnutie vlády, aby sa ten proces už, samozrejme, spustil a začalo sa konkrétne budovanie nejakého výskumného centra, v ktorom toto budeme robiť. Budem nabádať predstaviteľov vlády, aby neumožnili alebo urobili všetko pre to, aby tento výskumný projekt neodišiel do inej krajiny,“ povedal prezident.

Ak by bolo Slovensko v takom projekte úspešné, malo by mať dostatok jadrového paliva pre vlastný trh a mohlo by poskytovať túto službu aj všetkým krajinám v Európe, doplnil Pellegrini. To by následne mohlo predstavovať významný zdroj príjmov pre domácu ekonomiku.