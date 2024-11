Poslanci odsúhlasili predaj pozemkov na výstavbu baterkárne pre MH Invest

O kúpu pozemkov požiadala štátna spoločnosť MH Invest, ktorá patrí Ministerstvu hospodárstva SR. Za deväť mestských pozemkov s celkovou rozlohou 59.349 štvorcových metrov zaplatí spoločnosť mestu 689.635 eur.

Rokovanie o predaji pozemkov pre MH Invest sprevádzalo množstvo emócií a narúšanie priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva odporcami plánovanej investície. Občania vyjadrovali najmä svoje obavy zo zhoršenia životného prostredia, z príchodu veľkého množstva zahraničných pracovníkov, poukazovali na totalitný čínsky režim. Opačný názor prezentovali starostovia okolitých obcí Bešeňov a Hul. Od výstavby očakávajú všeobecný rozvoj celého regiónu a nové pracovné príležitosti pre občanov.

Primátor Šurian Marcel Filaga opakovane a neúspešne vyzýval na zachovanie pokoja a rešpektovanie rôznych názorov. Napätie v rokovacej sále vyvrcholilo prerušením zastupiteľstva a následným vylúčením verejnosti z rokovania.

Predať pozemky sa zastupiteľstvu podarilo na druhý pokus, keď v polovici júla poslanci predaj nechválili. Keďže vláda odsúhlasila projekt ako významnú investíciu, mohol by štát aj v prípade opätovného neschválenia predaja pozemky vyvlastniť.

Továreň na výrobu batérií do elektromobilov postaví v Šuranoch spoločnosť Gotion InoBat Batteries (GIB). GIB je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. Územie s rozlohou 540 hektárov tvorí zhruba 375 hektárov plocha priemyselného parku a 165 hektárov plocha územia, cez ktoré je potrebné viesť inžinierske siete nevyhnutné na prevádzku parku.

V dvoch výrobných halách by sa malo vyrobiť približne 60 miliónov batériových článkov za rok v rámci prvej fázy. Začiatok prevádzky je naplánovaný na prvý štvrťrok 2027. Predpokladané investičné náklady sú vyčíslené na 162 miliónov eur.

Rozhodnutie mestských poslancov o odpredaji pozemkov predstavuje pre celý projekt významný krok vpred, skonštatoval Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ spoločnosti GIB EnergyX. „Poslanci ocenili prínosy, ktoré tento projekt prinesie regiónu a podporili našu víziu vytvoriť v Šuranoch jedno z najmodernejších priemyselných a výskumných centier na Slovensku,“ povedal.

Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti InoBat Mariána Bočeka spoločnosť v posledných mesiacoch intenzívne pracovala na otvorenej a transparentnej komunikácii smerom k občanom s cieľom prezentovať prínosy projektu a zodpovedať všetky úvodné otázky a pochybnosti.

Zástupcovia spoločnosti zároveň informovali, že o prácu v novej fabrike už prejavilo záujem vyše 500 miestnych obyvateľov, a to ešte pred spustením oficiálnej náborovej kampane. V nej sa chcú zamerať najmä na obyvateľov regiónu, ale aj na tých, ktorí v súčasnosti za prácou dochádzajú do vzdialených častí Slovenska či do zahraničia.

V novej fabrike by malo vzniknúť viac ako 2220 pracovných miest pri plnom využití kapacity výroby. Viac ako tri štvrtiny pracovných miest budú vyhradené operatívnemu personálu a zvyšok bude tvoriť vysokokvalifikovaný personál, ako sú vedeckí pracovníci, inžinieri a manažment. Ďalších 350 pracovných miest by malo vzniknúť v subdodávateľskom parku.