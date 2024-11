Záborská a Vašečka navrhujú zmenu zákona pre početnejšie rodiny

Krátenie daňového bonusu na deti od budúceho roka by sa nemalo vzťahovať na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Navrhujú to opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (hnutie Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.

Pripomenuli, že maximálny daňový bonus na dieťa si od budúceho roka budú môcť uplatniť iba rodičia, ktorí zarábajú maximálne 1,5-násobok priemernej mzdy, čo bude 2477 eur. Od tejto hranice bude bonus postupne klesať, ak príjmy prekročia 3632 eur, nárok zanikne úplne.

Znižovanie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré je súčasťou prijatého konsolidačného balíka, bude mať podľa predkladateľov neprimeraný vplyv na väčšie rodiny. „Rodiny prídu o stovky eur mesačne, najmä viacdetné. Takéto určenie sumy daňového bonusu je nespravodlivé, keďže je rozdiel, či sa z takejto mzdy daňovníci starajú o jedno dieťa alebo tri a viac detí,“ argumentovali v dôvodovej správe.

Poukázali tiež na to, že na Slovensku je nízka pôrodnosť, čo sa v najbližšej dobe odrazí na rýchlom starnutí obyvateľstva. „Politikou, ktorá podporuje viacpočetné rodiny, môže vláda zabezpečiť stabilný prísun budúcich pracovníkov, ktorý je nevyhnutný na udržanie dynamického hospodárstva, prilákanie zahraničných investícií a zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu,“ doplnili opoziční poslanci. Pripustili, že novela by mala negatívny vplyv na verejné financie, bližšie ho však nevyčíslili.

Účinnosť novely navrhli dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.