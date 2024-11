Austrália: chce zakázať používanie sociálnych médií deťom do 16 rokov

„Toto je pre mamy a otcov. Sociálne médiá deťom skutočne škodia a ja s tým skoncujem,“ povedal Albanese.

Povinnosť kontrolovať minimálny vek používateľov pripadne podľa premiéra technologickým gigantom a internetovým platformám. Zodpovednosť nebudú niesť rodičia ani mladí ľudia a používatelia nebudú sankcionovaní.

S novou legislatívou budú ešte tento týždeň oboznámení predstavitelia jednotlivých štátov a teritórií a koncom novembra sa dostane do parlamentu.

Albanese prvýkrát navrhol stanoviť vekovú hranicu pre používateľov sociálnych médií začiatkom tohto roka, no bez uvedenia konkrétneho veku. Predchádzajúce návrhy získali v Austrálii širokú podporu v celom politickom spektre.

Minimálny vek by mal prinútiť deti, aby odložili svoje digitálne zariadenia a vrátili sa „na futbalové ihriská, do bazénov a na tenisové kurty“, povedal Albanese v septembri pre televíznu stanicu ABC.

Predsedníčka Asociácie austrálskych psychológov Carly Doberová plánované obmedzenie kritizovala, pretože podľa nej nerieši zásadný problém. „Je to dočasné riešenie veľmi komplikovaného a hlboko zakoreneného problému. Na internete naďalej existujú nenávistné prejavy a hlboko mizogýnny, rasistický a sexistický obsah,“ citovala ju agentúra AAP. Deti budú naďalej vystavené veľmi sofistikovanej reklame, ktorej cieľom je prinútiť ich k využívaniu rôznych produktov a služieb.

Albanese však tvrdí, že bezpečnosť a duševné a fyzické zdravie mladých ľudí musí byť prioritou. Rodičia podľa neho od politikov očakávajú, že budú reagovať na on-line šikanovanie a škodlivý obsah zverejnený na platformách. Ich prevádzkovatelia „majú spoločenskú zodpovednosť a momentálne si ju neplnia. A my sme odhodlaní zabezpečiť, aby to robili,“ uviedol v jednom rozhlasovom rozhovore.

Niektorí odborníci, ako profesor digitálnej komunikácie na Queenslandskej technickej univerzite Daniel Angus, upozornili, že by nastal vážny problém s ochranou osobných údajov, ak by platformy museli rodičov žiadať, aby s ich dovolením zverejnili vek svojich detí. Platformy by tiež mohli nájsť spôsoby, ako zákaz obísť.