Trump má vo vrecku jeden kľúčový štát, v ostatných všade vedie

V Pensylvánii má zatiaľ podľa údajov CNN 50,8 percenta hlasov, kým Harrisová je zatiaľ na 48,1 percenta.

V Michigane dostal Trump predbežne 52 percent, Harrisová 46,2 percenta.

Vo Wisconsine Trumpovi zatiaľ narátali 51 percent z odovzdaných hlasov, Harrisovej 47,3 percenta.

V Georgii dostal Trump predbežne 50,7 percenta, Harrisová 48,4 percenta.

V Arizone je to tesné - Trump má 49,8 percenta, Harrisová 49,3 percenta.

V Nevade to vyzerá jednoznačne pre Trumpa - 73 percent, Harrisová má iba 26,2 percenta hlasov. V tomto štáte sú však zrátané iba dve percentá hlasov, kým v ostatných je to zhruba od 50 percent do 90 percent.