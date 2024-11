Orbán má Európskej komisii zaplatiť pokutu vo výške 93 miliónov eur

Európska komisia poslala v pondelok vláde premiéra Viktora Orbána výzvu na zaplatenie pokuty vo výške 93 miliónov eur za to, že Maďarsko do 31. októbra 2024 neuhradilo pokutu v hodnote 200 miliónov eur. Okrem toho má k prvej pokute platiť milión eur za každý deň omeškania. Pre server hvg.hu/eurologus to uviedol hovorca EK Balázs Ujvári, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v júni uložil Maďarsku pokutu, pretože maďarská vláda v roku 2020 nevykonala rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.

„Maďarsko dostane jednorazovú pokutu 200 miliónov plus jeden milión eur denne za nevpustenie nelegálnych migrantov. Rozhodnutie je poburujúce a neprijateľné. Finančnému vydieraniu bruselských byrokratov neustúpime! Budeme chrániť hranice a chrániť maďarský ľud,“ reagoval začiatkom septembra predseda maďarskej vlády.

Podľa servera platobný výmer na 200 miliónov eur už vypršal a termín na splatenie pokuty 93 miliónov eur je 19. novembra. Ak Maďarsko pokutu neuhradí, Brusel mu ju strhne z eurofondov.