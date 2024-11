Schaeffler zruší v Európe 4700 pracovných miest

Spoločnosť Schaeffler sa pred mesiacom dohodla na zlúčení s firmou Vitesco, ktorá sa špecializuje na výrobu komponentov pre elektromobily. Zlúčený podnik bude na celom svete zamestnávať približne 120.000 ľudí. Plánované prepúšťanie sa týka desiatich prevádzok v Nemecku a ďalších piatich v Európe, oznámila spoločnosť v utorok.

V rámci úsporného plánu, ktorý chce Schaeffler uskutočniť v rokoch 2025 až 2027, sa počíta aj s úplným zatvorením dvoch európskych prevádzok. Cieľom je ušetriť 290 miliónov eur ročne od roku 2029, z čoho by mali 75 miliónov ročne priniesť úspory súvisiace so zlúčením so spoločnosťou Vitesco.

„Program je v súčasných podmienkach nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti skupiny Schaeffler. Budeme ho realizovať sociálne zodpovedne a s citom pre mieru,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Klaus Rosenfeld.