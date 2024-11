SZČO s odloženým daňovým priznaním platia od novembra novú výšku poistného

Lehota na jeho úhradu za október im uplynie 8. novembra. V utorok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP). Táto povinnosť sa týka takmer 78.000 SZČO.

„Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala takmer 78.000 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. októbra 2024,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr. V tejto súvislosti poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. „Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za omeškanie,“ dodal Kontúr.

Na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok sa 56.570 SZČO zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného, povinné sociálne poistenie od 1. októbra 2024 vzniklo 17.660 SZČO a pre 3493 SZČO povinné sociálne poistenie k 30. septembru 2024 zaniklo. Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zaslala dotknutým živnostníkom poštou alebo do ich e-schránky do 21. októbra. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za október so splatnosťou do 8. novembra 2024.