Mimovládne organizácie kritizujú pozmeňujúci návrh SNS pri novele infozákona

Navrhované zmeny k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám podľa nich predstavujú výrazné obmedzenie práva ľudí na informácie a vytvárajú obrovský priestor pre svojvôľu štátnych úradníkov.

„Poslanci SNS navrhujú predĺžiť základnú lehotu na poskytnutie informácií občanom z aktuálnych osem na 12 dní. Deje sa tak len pár mesiacov po tom, ako poslanci tej istej strany navrhli poskytovanie informácií spoplatniť a svoj nápad zakryli všeobecným termínom 'mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie',“ skonštatovali mimovládky v spoločnom stanovisku. Podpísali sa podeň organizácie VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko, INEKO a Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Novela podľa ich názoru nevychádza zo skúmania relevantných podkladov, analytických dát alebo aplikačnej praxe, ale z vágnych tvrdení predkladateľov, ktorí riešia neexistujúci problém. „Jediným dôsledkom ich konania bude sťaženie prístupu aktívnych občanov a novinárov k informáciám od štátu, čo môže zásadne oslabiť efektívnu kontrolu verejnej moci a boj proti korupcii,“ vysvetlila riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.

Mimovládky okrem toho kritizujú, že ide o zásah do ústavného práva na informácie, ktorý prebieha bez diskusie pozmeňujúcim návrhom predloženým v druhom čítaní v parlamente. Zároveň podotkli, že už v súčasnej právnej úprave majú úrady možnosť predĺžiť si osemdňovú lehotu na vybavenie žiadosti o ďalších osem pracovných dní.

„Novela bude mať dosah najmä na médiá a mimovládky, ktoré nemusia mať dostatok financií na to, aby si za požadovanie týchto informácií zaplatili. Paradoxne sa nemusí dotknúť tých, ktorí tento systém mohli zneužívať, teda napríklad tých, ktorí sa snažili nejakú inštitúciu zahltiť žiadosťami o poskytnutie informácií a majú dostatok financií na to, aby si to zaplatili,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Návrh novely znepokojuje aj organizáciu Amnesty International. „Táto novela by mohla zaviesť nové obmedzenia na právo verejnosti na prístup k informáciám, a to v podobe zavedenia poplatkov za vybavovanie žiadostí o informácie a predĺženia zákonnej lehoty na odpoveď. Novela tak v navrhovanej podobe negatívne ovplyvní schopnosť jednotlivcov a občianskej spoločnosti monitorovať činnosť verejných inštitúcií a zapájať sa do verejného života,“ poznamenala.

Organizácia preto vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby odmietli akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré zavádzajú nejasné a nepredvídateľné obmedzenia na prístup k informáciám. „Tieto návrhy nie sú v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska podľa medzinárodného práva a môžu narušiť transparentnosť a verejný dohľad nad činnosťou verejných inštitúcií,“ upozornila.

Poslanci NR SR sa v úvode ôsmeho dňa 22. schôdze venovali novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tá je aktuálne v druhom čítaní, plénum o nej v prvom čítaní rokovalo ešte v júni.

Novela je z dielne poslancov za koaličnú SNS. Hovorí o tom, že poskytovanie informácií v zmysle daného zákona by sa mohlo spoplatniť. Úprava podľa predkladateľov zavedie mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Opozícia novelu kritizuje. Namieta, že berie občanom ústavou garantované právo na informácie. Úprava podľa nich tiež výrazne skomplikuje prístup k informáciám, a to aj na regionálnej úrovni.