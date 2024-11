PS: Kaliňák prehlbuje nákupom vozidiel 4x4 netransparentnosť

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) prehlbuje nákupom deviatich viacúčelových taktických vozidiel (VTV) na Ministerstve obrany (MO) SR netransparentnosť a nesystémovosť nákupov. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS) v reakcii na nákup VTV, o ktorom rezort obrany podľa neho vopred neinformoval.

„V každej normálnej krajine ministri predkladajú - a parlamenty schvaľujú - Plán rozvoja ozbrojených síl, v ktorom sa na roky dopredu určí, do akej techniky treba investovať a približne koľko peňazí by na to malo ísť. O nič také sa minister Kaliňák ani nepokúsil, hoci je už rok v úrade,“ uviedol Valášek.

Spolupracovník PS v oblasti bezpečnosti Peter Bátor si myslí, že nesystémové míňanie peňazí evokuje aj fakt, že vozidlá musia byť dodané v decembri, no výbavu predajcovi stačí skompletizovať až v roku 2025. Poukázal aj na to, že v dobe, keď sa štáty „bijú o každý voľný kus“, našiel minister troch výrobcov a nové kusy techniky „na polici“.

MO SR uzavrelo s troma dodávateľmi zmluvy na celkovo deväť VTV s pohonom 4x4. Za nákupy zaplatí takmer 16,9 milióna eur bez DPH. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH podľa zákona účinného v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyplýva to zo zmlúv zverejnených v centrálnom registri.