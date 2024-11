Medvedev varuje Spojené štáty pred jadrovým konfliktom

Medvedev, podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, pre televíznu stanicu RT uviedol, že najvyšší americkí predstavitelia nechcú tretiu svetovú vojnu, no zároveň sú podľa jeho slov presvedčení, že by „Rusi nikdy neprekročili istú hranicu... mýlia sa“.

„Pokiaľ hovoríme o existencii nášho štátu, ako to opakovane povedal prezident našej krajiny (Vladimir Putin)... a ako to povedali aj iní, jednoducho nebudeme mať na výber,“ vyhlásil Medvedev.

Vyše dva a pol roka trvajúca vojna na Ukrajine sa podľa ruských predstaviteľov dostáva do najnebezpečnejšej fázy, keď ruské sily postupujú na východe Ukrajiny a Západ zároveň zvažuje spôsoby, ako posilniť Kyjev. Rusko pritom už niekoľko týždňov Západu signalizuje, že pokiaľ Ukrajina použije rakety dlhého doletu a zaútočí hlbšie do ruského územia, bude na to reagovať, píše Reuters. V rovnakom čase NATO poukazuje na skutočnosť, že Severná Kórea vyslala do západného Ruska svoje jednotky.

Ruskí predstavitelia tvrdia, že lídri Západu však neberú na vedomie upozornenia Moskvy týkajúce sa európskej bezpečnosti a eskalácie vojny na Ukrajine.

Americkí diplomati priznali, že vzťahy s Ruskom sú horšie ako kedykoľvek od čias studenej vojny, no zároveň zdôrazňujú, že Washington sa nesnaží vojnu na Ukrajine eskalovať.