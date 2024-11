Premiér: Čína sa v súvislosti s Ukrajinou obáva hrozby jadrového konfliktu

Fico to v piatok vyhlásil vo videu na sociálnej sieti po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

„Máme rovnaký názor na nemožnosť okamžitého ukončenia bojových aktivít, pokiaľ bude Ukrajina naďalej Západom vojensky a finančne podporovaná, aby pokračovala vo vojne. Ako predseda vlády podporujem všetky mierové plány pre Ukrajinu. Nech je ich autorom ktokoľvek,“ vyhlásil Fico.

Osobitnú úlohu môže podľa premiéra zohrať čínsko-brazílsky mierový plán. Fico avizoval, že o pláne bude môcť hovoriť aj s brazílskou stranou na svojej decembrovej ceste do krajiny.

Fico zároveň vyhlásil, že orgány Európskej únie pokračujú vo vojenskej rétorike, kým v Číne rezonuje téma mieru. Slovensko sa podľa neho na pôde Organizácie spojených národov zapojí do „skupiny Priateľov mieru, ktorá vznikla na podporu ukončenia vojny na Ukrajine“.

Predseda vlády zároveň reagoval na vyhlásenia britského veľvyslanca na Slovensku Nigela Bakera, ktorý Fica kritizoval za jeho vystúpenie v ruskej televízii a povedal, že Ficove vyhlásenie, že Západ nemá záujem o mier na Ukrajine, je nepravdivé. „Vážený pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná,“ uviedol Fico s tým, že Baker by sa mal radšej zaoberať kvalitou mediálnych výstupov na Západe. Nazval ich „propagandou obhajujúcou neobhájiteľné“. Veľvyslanca požiadal, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré zasahujú do suverénnej vládnej politiky Slovenska.

Fico Bakera vyzval, aby mu predložil jeden príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie. Žiadny podľa neho neexistuje.

„Boli to západní politici, ktorí, naopak, v apríli 2022, krátko po vypuknutí konfliktu, urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody a Zelenského mierový plán zapadol prachom ako nerealistický a namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva,“ myslí si Fico.

Fico je s ďalšími ministrami na oficiálnej návšteve Číny. Stretol sa s tamojšími vrcholovými politikmi. Úrad vlády SR doposiaľ informoval o 13 podpísaných dokumentoch najmä o ekonomickej spolupráci.