Šaško má podľa slov premiéra pri rokovaniach so zdravotníkmi plnú podporu

Ocenil, že do nich dáva celú energiu. "Chceme, aby táto vec bola ukončená tak, že všetci budú v rámci možností spokojní," povedal Fico po stredajšom rokovaní vlády.

So Šaškom si podľa jeho slov ozrejmili, aká je aktuálna situácia a aké rokovania ich v najbližších dňoch čakajú. „Neviem si predstaviť, že pre nejakých 70 eur, lebo o tom sa teraz bavíme pri lekároch, že by boli pripravení opustiť pacientov. Uvidíme, ako sa budú nasledujúce dni vyvíjať,“ skonštatoval premiér.

Podotkol, že aktuálne je pre lekárskych odborárov partnerom na diskusiu minister. Ubezpečil, že na rokovaniach má mandát vlády a kabinet o výsledkoch rokovaní poctivo informuje. „Pokiaľ vznikne situácia, že budem musieť do toho zasahovať, tak zasiahnem, ale ja nie som expert na zdravotníctvo. Ja nie som pripravený rokovať o expertných, odborných veciach. Na to je minister a jeho tím a ja si myslím, že to zvláda veľmi dobre,“ ozrejmil Fico.

Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s Lekárskym odborovým združením podpísal vtedajší vládny kabinet. Súčasťou neho je aj podmienka rastu platov budúci rok o 9,7 percenta. Vláda lekárom aktuálne ponúka 6,44-percentné zvýšenie. Minister zdravotníctva Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.