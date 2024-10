Prezident: Martinská deklarácia stále nie je históriou celkom docenená

Budú z nemocníc akciové spoločnosti? Premiér reagoval

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole. Nepôjdeme do ničoho, čo by malo ešte viac zvyšovať nervozitu. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico.