Medzi VšZP a psychiatrickou nemocnicou v Pezinku došlo podľa Šaška k dohode

„Ja som dnes zadal jasný pokyn, ako si predstavujem, že bude k tejto situácii pristúpené. Mám informáciu, že došlo k dohode. Nechcem o tom hovoriť, lebo najprv si to chcem vypočuť od kolegov aj od riaditeľa nemocnice aj od VšZP, a potom ten výstup oznámim. Ale chcem upokojiť, že nedopustím, aby k akýmkoľvek poplašným informáciám, ktoré sa začali šíriť, došlo,“ vyhlásil minister. Zdôraznil, že sa pred problémom neskryl a hneď požiadal kolegov z rezortu, aby začali viesť rokovania.

Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku hrozí, že od novembra nebude mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi by to znamenalo prepustenie viac ako 150 pacientov uprostred začatej liečby. Nemocnica preto apelovala na VšZP na spoločné rokovanie. VšZP tvrdí, že nemocnica trvá na neprimeraných podmienkach. Deklarovala, že je rokovaniam otvorená. K dohode však môže dôjsť iba vzájomným konsenzom oboch zmluvných strán.