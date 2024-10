Poslanci NR SR preverovali prípad údajného policajného násilia v Košiciach

"Pre mňa úplne kľúčové v tomto momente je, aby sme vyslali jasný signál ministerstvu vnútra aj kolegom v parlamente, že ak by boli napríklad v tomto zariadení kamery na tých správnych miestach, alebo ak by mali policajti na tele kamery, tak by sme tu dnes vôbec nemuseli byť a žiadne podozrenia by neboli," uviedla pre médiá členka ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR Vladimíra Marcinková (SaS), ktorá prieskum iniciovala.

V medializovanej kauze mal poškodený muž 11. júna na policajnom oddelení na Pribinovej ulici podľa svojich výpovedí pri vypočúvaní zažiť násilie a sexuálne zneužívanie. Policajti ho predtým obmedzili na osobnej slobode na Námestí Maratónu mieru. Prípad vyšetruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS).

Marcinková za dôležité označila hľadanie spôsobov, ako posilňovať dôveru v bezpečnosť v štáte. „Verím, že to je záujmom všetkých nás, ktorí sme dnes spolu sedeli. Bohužiaľ, musím skonštatovať, že obavy, podozrenia alebo ten zlý pocit z toho, či robíme dosť proti policajnému násiliu na Slovensku, s ktorým som sem prichádzala, tak s tým istým pocitom aj odchádzam,“ povedala. Vníma, že aj systémovo by štát mal robiť viac, aby boli občania chránení a nedochádzalo k takýmto podozreniam. Kamerové systémy sú podľa nej minimálnou prevenciou, ktorá dokáže vyvinúť tlak na transparentné správanie všetkých zúčastnených.

Na prieskume sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny - predsedníčka Lucia Plaváková (PS), podpredseda Ivan Hazucha (Smer-SD), Ondrej Prostredník a Zuzana Števulová (obaja PS).

Plaváková skonštatovala, že v danom prípade naďalej prebieha konanie inšpekcie. „My pevne veríme, že čo najskôr inšpekcia dospeje k nejakým záverom. Či už pôjde o nejaký disciplinárny podnet alebo to bude zastavené, to my v tejto chvíli nevieme posúdiť,“ povedala. Výsledkom prieskumu aj s odporúčaniami pre štát sa bude výbor ďalej zaoberať. „Budeme tiež o tom diskutovať s verejným ochrancom práv, ktorý sa aktívne venuje všetkým miestnostiam a budovám, kde dochádza k obmedzeniu osobnej slobody,“ dodala šéfka výboru.

Hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová pre TASR potvrdila, že vyšetrovanie v prípade dosiaľ nebolo ukončené. „Vyšetrovateľ dal v rámci procesných úkonov vypracovať znalecký posudok. Až na základe jeho záverov bude môcť ďalej v konaní rozhodnúť. To znamená, že nebola zatiaľ obvinená žiadna konkrétna osoba,“ uviedla.