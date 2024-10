Jamie Oliver žiada fanúšikov o pomoc pri pátraní po 22 tonách ukradnutého syra

Šéfkuchár upozorňuje na prípad krádeže takmer 1000 bochníkov remeselného cheddaru. Syr z areálu spoločnosti Neal's Yard Dairy ukradol podvodník vydávajúci sa za distribútora veľkej francúzskej siete obchodov. Spoločnosť neskôr zistila, že bola podvedená a zločin nahlásila 21. októbra na polícii. Prípadom sa okrem Scotland Yardu zaoberajú aj a medzinárodné úrady.

Oliver žiada 10,5 milióna svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, aby mali oči na stopkách, či sa niekde neobjaví „za nákladiak fajnového syra“.

„Ak sa vám dostane do uší, že niekde niekto lacno predáva fajnový syr, zrejme to budú nejakí darebáci. Ak naďabíte na nízku cenu, môže to byť ono. Klepnime tým syrovým strakám po prstoch!“ uviedol Oliver na Instagrame.

Ukradnuté syry pochádzali od troch značiek: Westcombe, Pitchfork a organický syr Hafod z Walesu.

Spoločnosť Neal's Yard Dairy žiada milovníkov syra na celom svete, aby striehli najmä na 10- a 22-kilogramové bochníky syra.

Cheddar pochádza z rovnomennej dediny na juhozápade Anglicka. Patrí k najznámejším syrom na svete, pretože jeho názov nie je chráneným zemepisným označením ani chráneným označením pôvodu. Vyrába sa preto v mnohých krajinách, britských výrobcov pravého cheddaru je však iba niekoľko, uviedol Oliver.