Nemocnici hrozí prepúšťanie pacientov uprostred liečby

Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela (PNPP) v Pezinku hrozí, že od novembra nebude mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). V praxi by to znamenalo prepustenie viac ako 150 pacientov uprostred začatej liečby. Nemocnica preto apeluje na VšZP na spoločné rokovanie. TASR o tom informoval riaditeľ PNPP Martin Hromádka.

„S poľutovaním musíme potvrdiť piatkové (25. 10.) stanovisko VšZP, že riziko bezzmluvného vzťahu s našou nemocnicou od 1. novembra je absolútne reálne,“ uviedla nemocnica. Dodala, že ich opätovná výzva na predloženie protinávrhu alebo potvrdenia toho, že poisťovňa chce byť v bezzmluvnom vzťahu, zostala bez odpovede.

VšZP od augusta do októbra odzmluvnila nemocnici 50 lôžok. „Dnes VšZP trvá na tomto zníženom zmluvnom objeme, čo je pre nás absolútne neprijateľné,“ vysvetlili. Pre nemocnicu by to znamenalo výpadok výnosov na úrovni takmer dvoch miliónov eur, trvalé zatvorenie týchto lôžok, ale aj hromadné prepúšťanie.

Jedinou požiadavkou nemocnice na poisťovňu je podľa Hromádku vrátenie zazmluvneného počtu lôžok na pôvodnú úroveň, aby nemuseli natrvalo zatvoriť niektorú z kliník. „V čase, keď nám rastie incidencia duševných ochorení v populácii a my čelíme bezprecedentnému tlaku na lôžka, považujem odzmluvňovanie psychiatrických pracovísk za mimoriadne nebezpečný hazard,“ ozrejmil.

Nemocnica upozornila, že VšZP porušila dohodu o zvýšení úhrad na rok 2024, ktorú uzatvorila Asociácia nemocníc Slovenska. „Nechceli sme pritom ani o cent viac, ako boli závery tejto dohody,“ doplnila.

Podľa slov riaditeľa sú najväčšou psychiatrickou nemocnicou v krajine a zatvorenie špecializovaných kliník považujú za katastrofický scenár. „Šetrenie na nemocniciach absolútne odmietame, najmä v prípade, ak poskytujú takú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa inde v SR jednoducho neposkytuje,“ priblížil s tým, že preklad pacientov na iné pracoviská nie je možné realizovať.

Štátna VšZP pripúšťa možnosť, že od novembra nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Nemocnica podľa poisťovne trvá na neprimeraných podmienkach. Pacientov by v prípade nepokračovania previezla do iných zariadení, s ktorými komunikuje. Poisťovňa podľa svojich slov vyvíja úsilie o pokračovanie zmluvy.