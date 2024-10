Polícia obvinila mladíka z pokusu o vraždu

V prípade, ktorý sa stal vo štvrtok (24. 10.) v tomto meste, takmer prišiel o život 66-ročný muž. O obvinení informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý dnes sudca akceptoval a obvinený muž tak môže za mrežami stráviť 20 až 25 rokov alebo až doživotie,“ uviedla hovorkyňa.

V prípade pobehoval v uliciach Spišskej Novej Vsi vo štvrtok popoludní zakrvavený a zranený muž. Následne skončil v rukách policajtov. „Prekvapení obyvatelia okamžite zalarmovali tiesňovú linku 158. O pár minút neskôr bolo na tiesňovej linke 158 prijaté ďalšie telefonické oznámenie, že v jednom z bytov 24-ročný podozrivý muž fyzicky zaútočil, doposiaľ presne nezisteným ostrým predmetom, na poškodeného 66-ročného muža a z miesta činu následne ušiel,“ informovala polícia v piatok (25. 10.).

Z výsledkov vyšetrovania vyplývalo, že podozrivý mal po tom, čo ho majiteľka vpustila do bytu, rozbiť dvere do jednej z izieb a poškodeného niekoľkokrát bodnúť do oblasti trupu, rúk a nôh. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel muž zranenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici. Jednorazovo ošetrený bol aj muž podozrivý zo spáchania tohto skutku,“ uviedla v piatok Ivanová. Policajti zadržali podozrivého pred jednou z predajní.