SaS: Potraviny na Slovensku od januára tohto roka doteraz zdraželi o tretinu

Uviedol to na tlačovej konferencii opozičnej strany SaS poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina v reakcii na piatkové stretnutie premiéra Roberta Fica, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (obaja Smer-SD) s predstaviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) k situácii v agropotravinárskom sektore.

„Urobili sme kontrolný nákup 16. januára tohto roka troch identických druhov potravín v tom istom reťazci, ktorý sme takmer po roku zopakovali. Po úmornom a strašnom boji (vlády s vysokými cenami potravín) ceny tých istých položiek stúpli tento rok približne o 30 až 35 %. Ak Robert Fico pomáha znižovať ceny, dopadne to presne opačne, asi by to nemal robiť,“ spresnil Hlina v súvislosti so stretnutím Fica a Takáča s SPPK.

Hlina zároveň pri príležitosti ročného pôsobenia vlády zdôraznil, že agrominister Takáč dokázal za rok vo funkcii nevyplatiť priame platby, ktoré sa obvykle väčšine farmárov vyplácajú do konca kalendárneho roka. „Toto minister pôdohospodárstva nezvládol, dokonca to dokázal odprezentovať ako úspech,“ podčiarkol poslanec NR SR. Takáč podľa neho dokázal zrealizovať jedinú výzvu na podporu poľnohospodárov, a to na chov hospodárskych zvierat.

Fico za účasti Takáča po stretnutí s predstaviteľmi SPPK uviedol, že štátna podpora pre slovenský agrosektor sa udrží v ďalších rokoch minimálne na úrovni roka 2024. Štátna pomoc, napriek ťažkej situácii vo verejných financiách, je v tomto roku podľa Fica na úrovni „okolo 60 miliónov eur“.

„Najpodstatnejšia je dohoda, že zachováme inštitút štátnej pomoci vo výške, ktorú máme minimálne vo výške na rok 2024 a 2025, a pôjdeme ďalej. To je dohoda, ktorú garantujem ako predseda vlády. Takto budem informovať aj ministra financií, že bude musieť rátať pri tvorbe rozpočtu s touto dohodou do nasledujúcich rokov,“ spresnil na brífingu predseda vlády.