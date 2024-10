Zakrvavený muž pobehoval po uliciach, mal napadnúť 66-ročného muža

Po tom, čo pravdepodobne jeho rukou takmer prišiel o život 66-ročný muž, skončil v rukách policajtov. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová.

„Prekvapení obyvatelia okamžite zalarmovali tiesňovú linku 158. O pár minút neskôr bolo na tiesňovej linke 158 prijaté ďalšie telefonické oznámenie, že v jednom z bytov 24-ročný podozrivý muž fyzicky zaútočil, doposiaľ presne nezisteným ostrým predmetom, na poškodeného 66-ročného muža a z miesta činu následne ušiel,“ priblížila hovorkyňa.

Vďaka detailnému popisu osoby a informáciám svedkov o pohybe podozrivého muža, ho spišskonovoveskí „PMJ-čkári“ v spolupráci s policajtmi tamojšieho obvodného oddelenia našli pred jednou z predajní a na mieste zadržali. Z výsledkov doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že podozrivý mal po tom, čo ho majiteľka vpustila do bytu, rozbiť dvere do jednej z izieb a následne poškodeného niekoľkokrát bodnúť do oblasti trupu, rúk a nôh. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel muž zranenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici. Jednorazovo ošetrený bol aj muž podozrivý zo spáchania tohto skutku,“ dodala Ivanová.

Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Po ukončení obhliadky miesta udalosti a nevyhnutných prvotných úkonoch začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Podozrivého umiestnili do cely policajného zaistenia a v súčasnej dobe s ním polícia vykonáva ďalšie potrebné procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť, a urobíme tak hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavrela Ivanová.