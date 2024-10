Poľská turistka neprežila pád v oblasti Prostredného hrotu vo Vysokých Tatrách. O tragickej udalosti, ktorá sa stala v stredu (23. 10.) vo večerných hodinách, informovala Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke. Pád turistky v spodnej časti žľabu do Veľkej Studenej doliny nahlásili slovenským záchranárom prostredníctvom tiesňovej linky poľskí kolegovia.

„Po páde zostala nehybne ležať. Jej partner uviazol na polici nad ňou. Keďže nemal so sebou vybavenie potrebné na pohyb v exponovanom teréne, nebol schopný k nej zostúpiť a poskytnúť jej pomoc,“ uviedla HZS. K dvojici okamžite smerovali horskí záchranári zo Starého Smokovca. Po dosiahnutí miesta však zistili, že žena pri páde utrpela zranenie nezlučiteľné so životom. Následne vystúpili k jej partnerovi, ktorého pomocou lanovej techniky vyslobodili z lezeckého terénu a následne s ním zostúpili do Starého Smokovca.

„Telo nebohej turistky bolo vo štvrtok v dopoludňajších hodinách v súčinnosti s posádkou vrtuľníka Letky Ministerstva vnútra SR transportované a odovzdané príslušníkom polície,“ uzavrela HZS.