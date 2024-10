Marcinková verí, že dozor v oblasti odberov pupočníkovej krvi bude precízny

Ocenila prístup ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ktorý avizuje, že dá preveriť situáciu. Poslankyňa tiež informovala o poslaneckom prieskume v Národnej transplantačnej organizácii, ktorý sa bude konať 4. novembra.

„Verím, že dozor bude urobený veľmi precízne a dozvieme sa viac o fungovaní tejto spoločnosti a vlastne aj o fungovaní združenia, ktoré má v područí. No a budem čakať na ďalšie kroky ministerstva, keďže sme sa dohodli na ďalšom stretnutí budúci týždeň,“ vyhlásila Marcinková na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s fungovaním súkromnej spoločnosti, ktorá vykonáva odber pupočníkovej krvi.

Poslanecký prieskum sa bude týkať podozrenia z porušovania základných práv „o nedotknuteľnosti osoby a zákaze využívania ľudského tela a jeho častí na dosiahnutie zisku“. Národná transplantačná organizácia by mala podľa poslankyne byť dozorujúcim subjektom, upozornila, že u jej riaditeľa došlo ku konfliktu záujmov. Chce sa tiež pozrieť na to, ako by sa dal zmeniť zákon o reklame.

Poslankyňa pripomenula problém s darovaním pupočníkovej krvi. Matky podľa nej nečakali, že krv môže byť využitá na experimentálne speňažené účely. „Aj mnohí lekári dnes deklarujú, že netušili, že táto darcovská krv môže byť zobchodovaná na experimenty, ktoré nie sú medicínsky presvedčivé. Hovorím o takých experimentoch, ktoré nie sú odobrené napríklad našim Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,“ uviedla.

Odbery zabezpečuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý je súčasťou skupiny Cord Blood Center Group. S krvou podľa Marcinkovej spoločnosť obchoduje v zahraničí. Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči „negatívnej kampani“ ohradil. Hovorí o cielenej snahe o diskreditáciu.

Minister zdravotníctva dal preveriť situáciu týkajúcu sa odberov pupočníkovej krvi na Slovensku. Potvrdil, že dozor v tejto oblasti nebol vykonaný veľmi dlho. Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť víta otvorenie diskusie o téme pupočníkovej krvi.