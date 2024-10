Šaško: Transformácia nemocníc v najbližšom období určite nie je na stole

Podotkol, že táto téma z jeho úst nikdy nezaznela. Zároveň deklaroval, že v prípade, že by sa táto otázka otvorila, bola by predmetom diskusie s odborníkmi aj lekárskymi odborármi.

„Podmienkou akejkoľvek diskusie je dôsledný procesný audit, majetkový audit, audit finančných tokov, analýza dlhu vrátane aj zamestnaneckých pomerov v nemocniciach a keď budú tieto fakty na stole, tak potom sa budeme baviť vrátane zástupcov odborárov, ale aj všetkých, ktorí k tomu po odbornej stránke majú čo povedať,“ povedal minister. Zdôraznil, že cieľom diskusie je spoločne nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby štátne nemocnice boli riadené čo najefektívnejšie.

Zároveň odmietol, že by pri prípadnej transformácii nemocníc mohla byť reč o ich privatizácii. „Ja som predstaviteľom strany Hlas, strana Hlas hovorí od svojho vzniku o silnom štáte. Pre mňa silný štát v zdravotníctve znamená to, že štát má plnú kontrolu nad riadením a nad procesmi aj nad finančnými tokmi v štátnych nemocniciach. Takže asi o nejakej privatizácii tu z pohľadu sociálnej demokracie nemôže byť ani reč,“ vysvetlil.

Poukázal na to, že slovenské nemocnice čelia viacerým problémom, s ktorými sa bude ako minister musieť vyrovnať. „Je to narastajúci dlh, je tu hrozba nejakej pokuty zo strany Európskej komisie a na to je potrebné a diskutujeme o tom aj s Európskou komisiou, aj s ministerstvom financií, prijať veľmi konkrétne kroky,“ priblížil minister.

Priestor na hľadanie úspor podľa jeho slov v sektore jednoznačne je, pričom niektoré opatrenia si vyžadujú menej, iné viac času. „Veľmi rýchlo naštartujem proces centrálneho obstarávania, napríklad špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Veľmi rýchlo sa treba pozrieť na štandardizáciu zmlúv, pokiaľ ide o prístup napríklad nových liekov na náš trh tak, aby zľavy nezaťažovali verejné financie, ale aby boli uplatnené už na vstupe. Mám na stole a rozbehneme proces DRG, potrebujeme ho však prispôsobiť optimalizácii siete,“ spresnil minister.

O návrhu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti informovala vládna koalícia v septembri v rámci predstavenia konsolidačného balíka. Návrh odmieta Lekárske odborové združenie (LOZ), ktoré sa obáva, že by tak došlo k privatizácii nemocníc. Zároveň podľa neho ide o porušenie požiadavky z roku 2011. Táto téma je pre lekárskych odborárov „červenou čiarou“ aj v súvislosti s pripravenosťou podať hromadné výpovede koncom októbra.