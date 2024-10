Kišš: Sociálni netvori by rozpočet netvorili inak, ako vláda Roberta Fica

Zvýšenie DPH podľa neho spôsobí vyšší rast inflácie a zdražovanie. Spolu so zavedením transakčnej dane bude brzdiť ekonomiku štátu. „Podľa mňa by sociálni netvori rozpočet nerobili inak, ako je tento,“ vyhlásil Kišš.

PS si podľa neho vie predstaviť konsolidáciu verejných financií, kde by až miliardu eur vedeli pokryť úsporami na strane výdavkov, a teda by v prvom roku DPH nemuseli dvíhať vôbec. „Podľa mňa sa dá ľahko nájsť polmiliarda na výdavkoch. Druhá polmiliarda na výdavkoch sa dá nájsť uplatňovaním hodnoty za peniaze na rôznych neefektívnych dotáciách a všetkých výdavkoch, ktoré štát robí,“ tvrdí. Neskôr by podľa Kišša možno bolo nevyhnutné uvažovať aj o raste DPH, mohol by však byť omnoho miernejší, ako je to dnes, napríklad o jedno percento.

Namiesto nesystémových znížení DPH na vybraných položkách by PS odporúčalo adresnú sociálnu pomoc ohrozeným skupinám občanov. „Keby na tom začali pracovať pred rokom, keď prišli do vlády, za rok mohla byť legislatíva, IT štruktúra aj ostatné procesy pripravené, aby sa implementovala dôkladná adresnosť v sociálnej politike,“ tvrdí Kišš.

Nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií je podľa neho do istej miery podmienená objektívnymi faktormi, teda vysokými výdavkami štátu v čase riešenia kríz z rokov 2020 až 2023. Na druhej strane nemusela byť taká tvrdá, ak by vlády Roberta Fica v čase pred vypuknutím pandémie COVID-19 vytvorili finančný „vankúš“ na horšie časy. „Pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza objektívne znamenala, že sme sa dostali do finančných ťažkostí, ale nemali sme na to vytvorenú rezervu. Tak je ozdravovanie, bohužiaľ, bolestivejšie,“ dodal.

Možnosti rôznych variantov konsolidácie verejných financií, tzv. lego kocky, ktoré svojim nástupcom zanechala na stole úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora, si podľa Kišša nemožno zamieňať s plánom konkrétnej konsolidácie. „Poviem to na príklade menu v reštaurácii. Sú tam rôzne typy jedál, všetky dokopy stoja možno 500 eur. Ale vy ich predsa nebudete jesť všetky, vyberiete si z nich,“ vysvetľuje.

V tomto prípade podľa neho úradnícky kabinet analyzoval rôzne spôsoby, ako je možné pristúpiť ku konsolidácii s tým, že riadna vláda po voľbách si z tohto „menu“ môže vybrať to, čo bude sama považovať za vhodné. „Kiežby si vybrali z tohto menu. Niektoré položky si vybrali z neho, ale napríklad transakčnou daňou sa inšpirovali v Maďarsku. Vybrali si z maďarského menu pokazené jedlo, ktoré bude mať na slovenskú ekonomiku devastačné následky,“ vyhlásil Kišš.

Očakáva, že rozpočet sa bude v parlamente ešte upravovať pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad v prípade zdravotníctva. Tvrdí, že PS zváži podporu všetkých rozumných návrhov, situácia v zdravotníctve si však podľa neho vyžaduje komplexnejšie opatrenia než len zvyšovanie platov.