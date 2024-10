Dušan Muňko zo Smeru odchádza do poslaneckého klubu SNS

Vďaka Muňkovi má klub SNS osem členov. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda klubu Smeru-SD Ján Richter. Zdôraznil, že Muňko tak urobil čisto z formálno-právnych dôvodov, naďalej ostáva členom Smeru-SD.

Muňko vstúpil do klubu SNS ešte v utorok (22. 10.) po rozhodnutí poslaneckého klubu Smeru-SD. V stredu oficiálne vystúpila z klubu SNS trojica poslancov Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavol Ľupták. Richter vysvetlil, že vďaka tomu nebude potrebné vytvárať klub SNS nanovo. Vstup poslanca Smeru-SD do klubu SNS konzultovali v koalícii. Richter zdôraznil, že z hľadiska procedúry v parlamente je dôležitá existencia troch klubov. „Nemá to žiadne ideologické ani programové dôvody,“ ozrejmil Muňkov krok. Doplnil, že v športovej terminológii sa dá hovoriť o „hosťovaní“ Muňka. Poslanec bude chodiť aj na zasadnutia klubu Smeru-SD.

Traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka oznámili odchod z klubu SNS v utorok. Naďalej plánujú dodržiavať koaličnú zmluvu a podporovať vládu Roberta Fica (Smer-SD). Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy spolu s kolegami požiadali o zmenu názvu klubu SNS a väčšie zviditeľnenie ich strany Národná koalícia, začali byť ignorovaní a „absolútne odpojení“ od diania v klube.

Poslanecký klub SNS mal desať členov, po odchode trojice poslancov by mal sedem, čo znamená, že by klub zanikol. Rokovací poriadok NR SR totiž hovorí, že poslanecký klub musí mať najmenej osem členov.