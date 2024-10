Polícia pátra po 18-ročnej Ivete, ktorú naposledy videla jej stará mama

Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, váži približne 50 kilogramov a má dlhé blond vlasy. „Pri odchode mala oblečenú bielu teplákovú súpravu, čierny dlhý kabát po kolená a tenisky čiernej farby. Na ľavej strane krku má tetovanie v tvare korunky,“ dodali z polície.

„Podľa zistených informácií mala nasadnúť do autobusu v obci Vozokany smerom do Galanty. So sebou si vzala svoj občiansky preukaz a malú finančnú hotovosť,“ priblížila polícia.

Akékoľvek informácie o hľadanej môžu ľudia nahlásiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek Obvodnom oddelení PZ alebo prostredníctvom sociálnej siete.