Zelenskyj skritizoval vojenskú spoluprácu Ruska s KĽDR

„Musíme reagovať a čeliť. Nesmieme dovoliť, aby sa zlo ďalej zväčšovalo,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. „Ak bude svet teraz mlčať a my sa budeme stretávať so severokórejskými vojakmi na frontovej línii rovnako pravidelne, ako sa bránime proti bezpilotným lietadlám, nebude to prospešné pre nikoho na svete, a túto vojnu to len predĺži,“ dodal.

Moskva už niekoľko dní popiera správy z Južnej Kórey a Ukrajiny, ktoré sa tiež opierajú o satelitné snímky, o údajnom nasadení až 12.000 severokórejských vojakov v Rusku. Predstavitelia NATO ani USA však nepotvrdili, že Severná Kórea posiela vojakov na posilnenie Ruska.

Spolupráca medzi Ruskom a KĽDR zahŕňa nielen úzke vojenské väzby, ale aj vzájomnú pomoc v prípade vonkajších útokov.

Títo vojaci by mohli byť nasadení na obranu Kurskej oblasti, ktorú napadla Ukrajina. Od začiatku augusta tohto roka Kyjev obsadil v Kurskej oblasti už desiatky miest.

Zelenskyj označil túto spoluprácu za „škodlivé spojenectvo“ a „nebezpečnú kooperáciu“ medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Podľa neho by sa úroveň nestability a hrozby mohla výrazne zvýšiť, ak by si Severná Kórea osvojila taktiku „modernej vojny“.

Ukrajinský líder zároveň vyzval spojencov Kyjeva, aby mali pripravenú reakciu, pretože ďalší štát, ktorý sa zapojí do vojny, bude predstavovať novú hrozbu. Ruský prezident Vladimir Putin doteraz využíval predovšetkým susedné Bielorusko ako nástupný priestor pre svoju vojnu.

Zelenskyj vyhlásil, že vojna sa musí skončiť „spravodlivo a čo najrýchlejšie“. Ukrajina sa už takmer 1000 dní s pomocou Západu bráni proti ruskej agresívnej vojne.