Po požití jedovatých húb hrozí postihnutie pečene, tieto znaky nezanedbajte

Postihnutie pečene po požití jedovatých húb sa prejaví až po pár dňoch. Smrteľne jedovatých húb na Slovensku nie je veľa, no otráviť sa dá aj konzumáciou jedlých húb. Po otrave môže nastúpiť hnačka alebo vracanie. Pre TASR to uviedol lekár Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Dušan Kapusta.

„Látka, ktorá spôsobuje otravu, je amatoxín. Nachádza sa v muchotrávke zelenej a bedličke. Keď prechádza pečeňou, naviaže sa na pečeňové bunky hepatocyty a spôsobí jej poškodenie,“ vysvetlil Kapusta.

Závažnosť otravy závisí od požitého množstva jedu. „Pri otrave amatoxínom je typické, že prvé príznaky sa prejavia až po 12 hodinách zvracaním a silnými hnačkami,“ priblížil.

Otrava jedlými hubami vzniká najčastejšie ich nedostatočnou tepelnou úpravou. Kapusta upozornil, že príznaky prichádzajú skôr ako pri otrave amatoxínom. „Prejavy sú spravidla hnačky a vracanie a do niekoľkých hodín odznejú,“ podotkol. Po otrave hubami je dôležité netlmiť hnačku a požiť aktívne uhlie vo zvýšenej dávke.

Za najnebezpečnejšiu hubu Kapusta označil muchotrávku zelenú. „K najčastejším otravám dochádza po požití zle tepelne spracovaných modrákov, muchotrávky tigrovanej a muchotrávky červenej,“ spresnil.

Prejavy zlyhania pečene sú rôzne, pacient ožltne, tvoria sa mu modriny, môže krvácať do moču a stolice. Ak sa otrava nelieči, pacient môže do pár dní umrieť. „V prípade skorého príchodu do nemocnice a rýchleho začatia protokolárnej liečby sa tento stav dá vo veľkej väčšine prípadov zvrátiť,“ uzavrel Kapusta.