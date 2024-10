Francúzsko prisľúbilo podporu ukrajinskému plánu na ukončenie ruskej invázie

Tento návrh zvažujú západní partneri Ukrajiny, ktorých pomoc je pre Kyjev nevyhnutná, aby dokázali vzdorovať svojmu väčšiemu susedovi. Kľúčovým prvkom by bolo formálne pozvanie Ukrajiny do NATO, o ktorom sa však západní podporovatelia zdráhajú uvažovať až do ukončenia rusko-ukrajinskej vojny.

„Ruské víťazstvo by bolo posvätením práva silnejšieho a posunulo by medzinárodný poriadok smerom k chaosu,“ povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot na spoločnej tlačovej konferencii so svojím ukrajinským kolegom Andrijom Sybihom.

„Preto by nám naša výmena názorov mala umožniť dosiahnuť pokrok v súvislosti s víťazným plánom prezidenta Zelenského a zmobilizovať okolo neho čo najväčší počet krajín,“ dodal.

Od 24. februára 2022, keď Rusko začalo inváziu v plnom rozsahu, je Francúzsko jedným z najvernejších vojenských, diplomatických a hospodárskych podporovateľov Ukrajiny v Európe, a v súčasnosti cvičí a vybavuje novú brigádu ukrajinských vojakov, ktorá bude nasadená na fronte.

Zelenskyj v sobotu povedal, že očakáva, že brigáda bude na Ukrajine do konca novembra. „Výcvik brigády prebieha v predstihu,“ povedal ukrajinský prezident.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v minulosti presadzoval aj zmenu politiky západných spojencov Ukrajiny, ktorá by mohla zmeniť charakter vojny - umožniť Kyjevu zasiahnuť vojenské základne v Rusku sofistikovanými zbraňami dlhého doletu, ktoré poskytli západní partneri, vrátane rakiet z Francúzska.

Barrot tiež oznámil, že Francúzsko dodá Ukrajine prvú sériu bojových stíhacích lietadiel Mirage 2000 v prvých troch mesiacoch roku 2025, pričom ukrajinskí piloti a mechanici budú vyškolení na ich obsluhu a údržbu.